Доллар и евро в Украине продолжают укрепляться по отношению к гривне

Нацбанк Украины представил официальный курс валют на четверг, 26 марта. Судя по новым цифрам, украинской валюте не удалось остановить свое падение. Так, курс гривны упал на 18 копеек по отношению к доллару и на 16 копеек по отношению к евро.

На сайте НБУ официальные курсы валют составили:

– 100 долларов США – 2795,52 гривен (+0,1824 грн)

– 100 евро – 3026,71 (+0,1614 грн).

При этом на межбанке доллар вырос на 6 копеек до показателя в 28,05 гривен за доллар в продаже. Американская валюта также укрепилась и в покупке: ее курс подорожал на 7 копеек и составил 27,99 гривен за доллар. В свою очередь, курс евро в продаже вырос на 11 копеек и составил 30,30 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно ударит по украинской экономике.

В мире ожидают серьезной рецессии, хуже, чем в 2008-2009 годах. При этом важно отметить, что в такой ситуации наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Уже сейчас в Украине начали резко расти цены на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее. При этом гривна продолжает падение на валютном рынке.

Напомним, украинцев предупредили о тяжелых последствиях карантина: «Безработица и скачок цен».

Как сообщала Politeka, НБУ снова изменил курс валют, доллар и евро летят вниз: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что аномалия происходит с курсом доллара, пока украинцы сидели на карантине.