Украина столкнется с серьезным финансовым кризисом из-за эпидемии коронавируса COVID-19
В Международном валютном фонде уже заявили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.
В мире ожидают серьезной рецессии, хуже, чем в 2008-2009 годах. При этом важно отметить, что в такой ситуации наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран, к которым относится и Украина.
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Рецессия экономики выражается в следующем:
- растет инфляция,
- повышаются цены на все виды товаров/услуг,
- снижаются объемы производства,
- сокращается количество рабочих мест, растет безработица,
- снижается количество выдаваемых кредитов,
- возрастают объемы денежных переводов в другие страны,
- обесцениваются биржевые индексы,
- повышается сумма задолженности государства.
Уже сейчас в Украине начали резко расти на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее. При этом гривна продолжает падение на валютном рынке.
Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что падение гривны в условиях карантина из-за коронавируса может быть очень существенным.
"По тем решениям, которые уже приняты, видно, что курс гривны будет падать. На сколько – сложно сказать. Я думаю, что если он упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет еще успехом. Однако я не исключаю, что падение будет бОльшим", - заявил он.
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