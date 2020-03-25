Украина столкнется с серьезным финансовым кризисом из-за эпидемии коронавируса COVID-19

В Международном валютном фонде уже заявили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

В мире ожидают серьезной рецессии, хуже, чем в 2008-2009 годах. При этом важно отметить, что в такой ситуации наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Рецессия экономики выражается в следующем:

растет инфляция,

повышаются цены на все виды товаров/услуг,

снижаются объемы производства,

сокращается количество рабочих мест, растет безработица,

снижается количество выдаваемых кредитов,

возрастают объемы денежных переводов в другие страны,

обесцениваются биржевые индексы,

повышается сумма задолженности государства.

Уже сейчас в Украине начали резко расти на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее. При этом гривна продолжает падение на валютном рынке.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что падение гривны в условиях карантина из-за коронавируса может быть очень существенным.

"По тем решениям, которые уже приняты, видно, что курс гривны будет падать. На сколько – сложно сказать. Я думаю, что если он упадет до уровня 30-35 гривен за доллар, то это будет еще успехом. Однако я не исключаю, что падение будет бОльшим", - заявил он.

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