В правительстве то и дело предлагают повысить тарифы на электроэнергию, ведь они не менялись три года

В начале марта в правительстве было озвучено предложение отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт/ч, который составляет 90 копеек.

Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, электрическая энергия является очень важным элементом в любом производстве.

При этом украинская промышленность платит дороже и поэтому менее конкурентоспособна, пишет Канал 24. Тем более это ощутимо во время кризиса на внешних рынках и коронавируса, а в это непростое время надо быть конкурентоспособными.

Оржель добавил, что сейчас давление в рамках платежки уменьшается. Поэтому на данный момент есть возможность подумать о поэтапном поднятии цен со всем пониманием социальных последствий.

Стоит отметить, что раньше в Верховной Раде рассматривали вопрос установления тарифов для "зажиточных", а именно если у таких людей выходит больше 500 кВт/ч в месяц, то они должны были бы платить по тарифу 2,88 гривны.

Однако Оржель уверен, что в отличие от тарифа для "зажиточных", отмена льгот принесла бы больше денег в госбюджет, а именно - 10 миллиардов гривен.

Напомним, сейчас в Украине существует и ночной тариф. Он вдвое дешевле, соответственно 0,45 или 0,84 гривны за киловатт-час.

По этому тарифу украинцам учитывают электроэнергию, которую они потребили в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов).

И эта возможность доступна только тем, кто заранее перешел на многотарифный учет электроэнергии.

Также напомним, что есть помещения, где отсутствует централизованное отопление. Здесь используется льготный тариф по 90 копеек до 3 тысяч киловатт-час во время отопительного сезона.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.