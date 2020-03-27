Клиенты Приватбанка массово страдают из-за обнуления кредитных лимитов без предупреждения, в банке рассказали, что происходит

За несколько дней появилось более десяти таких отзывов, сообщает портал «Минфин».

«Уменьшили кредитный лимит без предупреждения. И это во время карантина. «Спасибо» за «поддержку» и «понимание»», - пишет пользователь с ником ivanna1035.

И таких сообщений немало. При этом отмечается, что кредитный лимит обнуляют даже клиентов с хорошей кредитной историей.

«Почему у меня убрали кредитный лимит? Полностью. Был 20 тыс. Сегодня утром доступно 0 гривен. У меня же ни одной просрочки, все вовремя гашу и сейчас не было в вашем банке долгов, хорошая кредитная история», — сетует еще один клиент Приватбанка.

Отмечается, что обращение в колл-центр банка или в приват24 никак не помогает. Везде отвечают, что банка имеет право на уменьшение ил обнуления кредитного лимита.

Пострадавшие от таких действий клиенты Приватбанка советуют всем проверять кредитный лимит перед любой покупкой.

При этом в Приватбанке заявили, что такие меры предпринимаются в интересах клиентов. Банк якобы не хочет, чтобы заемщики брали кредиты, которые потом не смогут выплатить.

«Понимая ответственность за финансовое здоровье клиентов и ответственность перед вкладчиками, Приватбанк будет регулировать объемы кредитной поддержки украинцев на уровне, который будет посильным для большинства заемщиков», — объясняют в финучреждении.

Отмечается, что размеры кредитных лимитов на картах и программ рассрочки будут изменяться с учетом экономической ситуации, кредитной истории заемщиков и объемов использования кредитных средств в течение последних 6 месяцев. При этом клиентов об изменениях обещают предупреждать заранее.

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