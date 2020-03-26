ПриватБанк объявил "кредитные каникулы" с 1 марта 2020 до конца мая

Как сообщили в пресс-службе банка, это касается представителей малого и среднего бизнеса, а также предпринимателей.

Отмечается, что кредитными каникулами смогут возпользоваться деже те, у кого была задолженность.

Кредитные каникулы будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса для продукта "Кредитный лимит на счет". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года.

Отмечается, что подробности действия "кредитных каникул" клиентам малого и среднего бизнеса сообщат отдельно.

Напомним, на время карантина "ПриватБанк" ввел несколько правил относительно валюты.

Так, обмен валют осуществляется только в режиме онлайн. Наличные в иностранной валюте сможет получить ограниченное количество людей (те, у кого есть наличные депозиты с истекающим сроком), что аргументируется отсутствием авиасообщения (поступления наличных).

Ранее сообщалось, что в связи с действием карантина в Украине, финансовые учреждения разрешат своим клиентам пользоваться просроченными картами, чтобы лишний раз они не приходили в отделения.

Соответствующее распоряжение выдал Национальный банк Украины. Действие карточек продлят минимум на квартал.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус: появилось объяснение ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, украинцам разрешат пользоваться просроченными картами: что нужно знать клиентам.

Также Politeka писала про отказ в возврате средств во время карантина: ПриватБанк объяснил, что происходит.