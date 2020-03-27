Все будет проходить в автоматическом режиме

Стало известно, кто может рассчитывать на новые выплаты уже весной 2020 года

Об этом пишут Украинские новости.

Как известно, с 1 апреля в Украине будут изменены суммы пенсионных выплат.

Но не все пенсионеры могут рассчитывать на повышение и индексацию выплат.

Уже в следующем месяце правительство начнет выплачивать дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. Ранее эти выплаты анонсировал глава государства Владимир Зеленский.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - говорил президент в обращении к украинцам.

Уже в мае выплаты пересчитают для 7 млн пенсионеров. В целом, пенсии повысят на 11%. Более того, с 1 мая будет установлена доплата к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен ежемесячно.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, все надбавки и повышения будут проводиться в автоматическом режиме, поэтому пенсионерам не нужно будет подвергать себя опасности и обращаться в ПФУ.

В рамках индексации трудовых пенсий, которая составит 11%, размер минимального пособия вырастет с 1889 гривен до 2097 гривен.

До этого мы также сообщали, что украинцам могут компенсировать расходы во время карантина.

Об этом во время брифинга заявила министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, на заседании Кабинета министров планируют установить дополнительную компенсацию расходов получателей субсидий в период карантина.

Эти компенсации рассчитаны на 3 миллиона домохозяйств, которые в данный момент получают субсидии на оплаты коммуналки.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.