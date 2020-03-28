Стало известно, что будет с ценами на бензин в апреле в Украине

Об этом в своем Facebook написал эксперт Сергей Куюн, передает Politeka.net.

По его словам, цены на топливо упадут даже если курс доллара по отношению к гривне пойдет вверх.

В апреле 2020 года цены на бензин упадут в среднем на 3 гривны за литр, а дизельное топливо - на 2,50 гривны. Если же курс доллара будет держаться на уровне 28 грн/$, то можно ожидать еще большее понижение цен.

Если курс будет на уровне 28 гривен, то стоимость бензина упадет на 4,2 грн, а ДТ - на 3,7 грн. По словам Сергея Куюна, понижение цен могло бы быть и больше, но помешал обвал курса на фоне эпидемии коронавируса.

Эксперт не сомневается, что падение цен на черное золото в мире могло бы спровоцировать в апреле понижение закупочных цен до 6 гривен за литрбензина и до 5,5 гривны для дизельного топлива.

Но на цены мог повлиять и другой фактор - обвал продаж.

"Продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%. Параллельно растут затраты на эксплуатацию АЗС: индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений, прочие карантинные мероприятия. И ко всему – снижение выручки в кафе и магазинах", - резюмировал Сергей Куюн в своем Facebook.

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