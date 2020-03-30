Курс доллара стабилизируется при условии, если Украина получит новый транш от МВФ

Об этом в комментарии журналистам рассказал финансовый аналитик Максим Пархоменко, передает РБК-Украина.

По словам эксперта, ситуация на валютном рынке, в первую очередь, зависит от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.

Максим Пархоменко также заявил, что нового транша от МВФ хватит для стабилизации отечественной экономки.

"На сейчас ясно, что выделения декларируемых президентом 10 млрд долларов хватит для стабилизации экономики", - озвучил свой прогноз аналитик.

Эксперт добавил, что в случае получения Украиной нового транша от МВФ снижение курса замедлится и на валютный рынок, который переживает сейчас не лучшие времена, придет стабилизация.

"В этот период мы сможем наблюдать курс на уровне в 28 гривен. Любое промедление и спекуляции будут давить на курс дальше", - резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабинет министров обновил макропрогноз на 2020 год. В частности, правительство заложило в прогнозе курс доллара на отметке в 29,5 грн/$.

Также номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Уровень безработицы при этом прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе, а среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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