Курс доллара стабилизируется при условии, если Украина получит новый транш от МВФ
Об этом в комментарии журналистам рассказал финансовый аналитик Максим Пархоменко, передает РБК-Украина.
По словам эксперта, ситуация на валютном рынке, в первую очередь, зависит от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.
Максим Пархоменко также заявил, что нового транша от МВФ хватит для стабилизации отечественной экономки.
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"На сейчас ясно, что выделения декларируемых президентом 10 млрд долларов хватит для стабилизации экономики", - озвучил свой прогноз аналитик.
Эксперт добавил, что в случае получения Украиной нового транша от МВФ снижение курса замедлится и на валютный рынок, который переживает сейчас не лучшие времена, придет стабилизация.
"В этот период мы сможем наблюдать курс на уровне в 28 гривен. Любое промедление и спекуляции будут давить на курс дальше", - резюмировал он в общении с журналистами.
Ранее мы рассказывали о том, что Кабинет министров обновил макропрогноз на 2020 год. В частности, правительство заложило в прогнозе курс доллара на отметке в 29,5 грн/$.
Также номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.
Уровень безработицы при этом прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе, а среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.
Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.
Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.
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