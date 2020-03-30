Курс доллара стабилизируется при условии, если Украина получит новый транш от МВФ

Об этом в комментарии журналистам рассказал финансовый аналитик Максим Пархоменко, передает РБК-Украина.

По словам эксперта, ситуация на валютном рынке, в первую очередь, зависит от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.

курс доллара

Максим Пархоменко также заявил, что нового транша от МВФ хватит для стабилизации отечественной экономки.

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"На сейчас ясно, что выделения декларируемых президентом 10 млрд долларов хватит для стабилизации экономики", - озвучил свой прогноз аналитик.

Эксперт добавил, что в случае получения Украиной нового транша от МВФ снижение курса замедлится и на валютный рынок, который переживает сейчас не лучшие времена, придет стабилизация.

"В этот период мы сможем наблюдать курс на уровне в 28 гривен. Любое промедление и спекуляции будут давить на курс дальше", -  резюмировал он в общении с журналистами.

МВФ

Ранее мы рассказывали о том, что Кабинет министров обновил  макропрогноз на 2020 год. В частности, правительство заложило в прогнозе курс доллара на отметке в 29,5 грн/$.

Также номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Уровень безработицы при этом прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе, а среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.