Украинцам рассказали о снижении цены на газ для населения на 14%

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины совместно с НАК "Нафтогаз Украины".

Так, оптовая цена газа на март составила 3,396 грн/м3 (без НДС). Отмечается, что цену на газ для населения смогут снизить на 14% из-за того, что рынок природного газа в Украине сейчас перенасыщен.

Дело в том, что все готовились к кризису, отказу Газпромом поставлять газ, и врезультате этого украинские хранилища газа оказались перенасыщены.

Цена голубого топлива от "Нафтогаза" составит 3,4 грн/м3 без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

Соответственно, для конечных потребителей, с учетом НДС, наценки газсбытов и "Укртрансгаза", цена составит 4,32607 грн/м3.

Как отметили в НАК "Нафтогаз Украины", это снижение на 14% в сравнении с февралем и самая низкая цена с 2016 года.

В марте 2020 г. оплата за доставку не будет включаться в счета за газ. Потребители будут получать отдельные счета: один за газ, второй - за его доставку.

Ранее эксперты прогнозировали, что цены на газ в Украине могут снизиться в связи падением спроса на нефть в мире.

Также отмечалось, что в ближайшие месяцы ожидается падение или даже полное отсутствие импорта газа изза границы.

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