Курс доллара в апреле огорчит украинцев, но еще более тяжелый период для экономики Украины наступит осенью или зимой

Такой прогноз сделал экономический эксперт Алексей Дорошенко на канале «112 Украина»

"Если курс будет 29,5 грн/долл, как заложило правительство, то скорее всего это будет курс на конец года. В то же время, скорее всего, мы с вами увидим в апреле или в мае доллар по 29", - отметил Дорошенко.

Комментируя вероятность дефолта эксперт отметил, что не известно на сколько хватит резервов Украины и напомнил о долгах государства.

"Если мы с вами придем к дефолту... Мы и сейчас выплачиваем долги. Однако никто не знает, насколько хватит резервов. Лучше сейчас получить транш МВФ, потому что это и есть страховка. 10 млрд долл. нам хватит, чтобы продержаться до конца года", - сказал экономист.

Также он затронул тему безработицы, и в частности обратил внимание на тот факт, что множество трудовых мигрантов сейчас вернулись в Украину.

"По оценке МИД – 144 тысячи. Скорее всего людей, который работали в соседних странах и вернулись – значительно больше. С одной стороны это большой риск безработицы, а с другой – тот случай, когда власть должна сделать ставку на отечественную экономику, малый и средний бизнес. У людей, которые вернулись из-за границы, есть деньги и желание работать. В.Зеленский должен убеждать не иностранных инвесторов, а все усилия направить на нас с вами, чтобы убедить вкладывать деньги в собственную страну", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что ежегодно заробитчане перечисляли в Украину немалые деньги, более того, эта сумма постоянно росла. В этом году ожидалось, что она составит 13-14 млрд долл. Однако ввиду изменившихся условий, скорее всего произойдет наоборот. Эксперт прогнозирует, что поступлений, по итогам года может быть 8-9 млрд долл.

«Это означает дырку в бюджете", - резюмировал экономист.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

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