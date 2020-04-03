В Украине ввели масочный режим, теперь запрещено находиться в общественных местах без масок
Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
Юрист уточнил, что общественным местом считается часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ, передают «Факты ICTV».
Так, подъезды, лифты, магазины и аптеки - это все общественные места. Сюда же относятся улицы, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки.
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Таким образом, маску стоит носить везде за пределами своей квартиры, чтобы не платить крупный штраф.
Однако уточняется, что балконы, дворы и придомовые территории общественными местами не считаются.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что карантин в Украине ужесточат.
В частности речь идет об ограничении времени пребывания людей вне дома.
Кроме того, закроют все спортивные площадки, все скверы. Будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. Запрещено будет передвигаться даже по двум.
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