Погода в Украине 4 апреля приятно удивит, весенние «плюсы» сохранятся, однако несколько областей зальют дожди

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере страны ожидается облачность и дневные 10-12 тепла. Ночью же воздух остынет до 0-3 выше нуля.

Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах. Днем столбик термометра будет показывать 10-16 тепла. Ночью же на улице похолодает: от 2 до -1 градуса.

Еще теплее будет на юге страны. Там синоптики прогнозируют 11-15 тепла. А вот ночью от -1 до 3 градусов.

А вот украинцам на востоке стоит ожидать потепления до +16 градусов. Они будут сопровождаться небольшой облачностью, но дождя не будет.

Единственное место, где будет небольшой дождь – западная Украина. Осадки затронут Львовскую, Ровенскую и Волынскую области. На этих территориях воздух прогреется днем до 9-11 градусов. Ночью похолодает: от 0 до -2 градусов.

На остальной части региона ожидается облачность и 10-14 тепла. Ночью сохранится небольшой «плюс»: вплоть до +2.

В Киеве синоптики Укргидрометцентра прогнозируют 10-12 тепла. Ночью же столбик термометра покажет от 0 до 3 градусов.

Ранее сообщалось, что уже через 10 лет климат в Украине может измениться до неузнаваемости, что значительно повлияет на жизнь страны.

Об этом рассказала глава Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Эксперт отметила, что глобальное потепление может радикально повлиять на климат в Украине уже до 2030 года. Последствия опасных погодных процессов мы наблюдаем уже в этом году. Зима выдалась необычно теплой и сухой, и если ударят морозы, это приведет к гибели озимых культур.

Напомним, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики ошарашили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

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