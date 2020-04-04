Продление карантина в Украине может закончиться коллапсом для экономики страны



Таким прогнозом в интервью "Апострофу" поделился эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

По его словам, украинская экономика при сегодняшних реалиях продержится только один месяц.

"Понятно, что карантин будет, как минимум, два месяца. В течение месяца население и бизнес держатся за счет внутренних резервов и, если бы карантин через месяц закончился, падение нашего ВВП выглядело бы как вырезанный кусок торта. И после этого экономика очень быстро вернулась бы на круги своя", - уверен эксперт.

Также он указал на более ощутимые последствия, если карантин продлится более чем на месяц, то мы "будем продавать бабушкины кольца, а бизнес - свои активы".

"Соответственно, после выхода из кризиса такого формата с вырезанного куска торта уже не будет – торт будет раздавлен. Ну, а после трех месяцев карантина особо и спасать будет нечего. Тогда придется строить что-то абсолютно новое", - предупреждает эксперт.

По его словам, нужно уже начинать думать, как спасать экономику.

"Какие реанимационные мероприятия, какая реанимационная бригада будет работать. Может это будут не реаниматоры, а гробокопатели", - заключил он.



Ранее основатель и главный редактор – Politicus.pro Сергей Лямец заявил, что Экономический кризис всколыхнет Украину, и вернет страну в прошлое.

По его мнению, теневая экономика не просто уродливое проявление, которое нужно изжить, это средство выживания в Украине. Только это спасет украинцев, ведь грядет экономический кризис.

Напомним, Украина останется без денег: подробности сурового вердикта.

Как сообщала Politeka, экономический кризис уже на пороге, экстренное сообщение от МВФ.

Также Politeka писала о том, что Украина и МВФ договорились о новой помощи: названы условия и сумма.