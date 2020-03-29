Экономика может пострадать не меньше, чем в 2008 году

МВФ предупреждает о мировом экономическом кризисе, который затронет все страны мира

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева озвучила позицию организации касательно экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса Covid-19.

По ее словам, в 2020 году начнется экономическая рецессия, которая по своим масштабам не будет уступать мировому финансовому кризису 2008 года, возможно, будет даже хуже, чем тогда, поэтому в фонде готовят ряд мероприятий, направленных на уменьшение вреда.

Самым большим риском для мировой экономики является потенциальная волна банкротств предприятий, которая не даст обществу восстановить свои мощности после завершения карантина или даже нанесет существенный вред функционированию социума.

Она отметила, что МВФ получил уже около 80 заявок о помощи от различных стран. Уже это является беспрецедентным явлением. При всем этом в организации ожидают и новых запросов. Недавно был рассмотрен запрос от Кыргызстана, которые получили положительный ответ.

МВФ запланировали, как можно быстрее оказать помощь тем странам, которым необходима помощь больше других стран. Это должно позволить странам, ускорить восстановление экономики после преодоления кризиса.

Тем не менее, в МВФ рассчитывают на поддержку ведущих мировых экономик. О готовности оказать помощь уже заявила Великобритания, Япония и Китай.

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