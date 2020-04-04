Клиенты национализированного ПриватБанка вновь пожаловались на уровень сервиса

О новом инциденте на тематическом портале Минфин написал недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк ввел непонятные ограничения на услугу "Оплата частями", из-за чего он не может теперь воспользоваться этим сервисом.

"При попытке оформить «Оплату частями», столкнулся с непонятным отказом. При этом и расчетный лимит и максимальный платеж, указанные в Приват24, все позволяли. Где бы об этом почитать на сайте банка? И как узнать, что "временно" уже закончилось, если оно конечно закончится", - пожаловался недовольный клиент.

ПриватБанк попытался откреститься от любых обвинений и объяснил клиентку, почему были изменены условия использования услуги "Оплата частями".

"В связи с употреблением Банком оперативных мероприятий с целью обеспечения безопасности здоровья своих клиентов и стабильной работы всех банковских услуг мы временно вынуждены ограничить максимальные суммы при оформлении сделок с оплатой частями в пределах: до 10 000 грн на 1 соглашение для системных (национальных) партнеров Банка; до 5000 грн на 1 соглашение для не системных (других) партнеров Банка. И в этот период временно остановлено оформление Быстрого кредита и Мгновенной рассрочки (Кредит наличными). Приносим извинения за возможные неудобства", ответил на жалобу представитель банка.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...».

Также Politeka писала, что дополнительные выплаты на карантине в Украине: кто получит деньги, все подробности.