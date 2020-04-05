Эксперты дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю и объяснили "метаморфозы" с гривной

По словам экспертов, уходящая неделя стала удачной для гривны: курс упал до 27,60 грн/доллар. Такая ситуация подтвердила предыдущие прогнозы экономических аналитиков, которые обещали стабильность и небольшое укрепление нацвалюты, передает Segodnya.ua.

Причиной этому послужили два фактора: улеглась паника, вызванная резкой девальвацией гривны, и в Украину завезли много наличной валюты.

"Долларов в обменниках стало достаточно, но не это сейчас влияет на курс, а почти полное отсутствие спроса на межбанковском рынке, – сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин. – Работа среднего и малого бизнеса из-за карантина практически остановлена, спроса на валюту у них нет, продажи валюты со стороны экспортеров тоже нет. Штиль. Население, похоже, начало сдавать запасенные доллары и евро, чтобы прокормиться. В первую очередь это касается трудовых мигрантов, вернувшихся по домам из-за карантина. Все это привело к укреплению гривны".

На грядущей неделе, по данным эспертов, курс продержится на уровне 27-28 гривен за доллар.

"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Вместе с тем, аналитики утверждают, что в ближайшую неделю лучше не сдавать, а покупать валюту и то, как средство накопления, а не для выручки из-за разницы курса между покупкой и продажей.

Ранее мы сообщали, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предположила, что экономический кризис из-за пандемии "китайского" вируса нанесет куда больший урон, чем глобальный "коллапс" 2008 года.

Георгиева отметила, что ситуация в мире уже достигла критического момента, более того, такого еще не было, чтобы экономика полностью остановилась. Она призвала топ-страны и банки быть солидарными в помощи более слабым государствам.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.