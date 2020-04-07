Курс гривны заметно вырос по отношению к доллару по состоянию на 7 апреля

Соответствующий курс валют на вторник представил Национальный банк Украины. Так, курс гривны укрепился на 13,5 копеек по отношению к доллару и почти на 18 копеек по отношению к евро. Такие цифры появились на сайте финансового регулятора 6 апреля.

Официальный курс валют от НБУ на 7 апреля составил:

– 100 долларов США – 2723,65гривен (-0,1365 грн)

– 100 евро – 2938,27 гривен (-0,1774 грн).

Кроме того, на межбанковском валютном рынке курс валют в продаже упал на 31 копейку до 27,15 грн/доллар, а в покупке американская валюта подешевела на 32 копейки – до 27,42 грн/доллар. Курс евро в продаже упал на 30 копеек до 29,31 грн/евро.

Ранее мы писали, что по словам экспертов, уходящая неделя стала удачной для гривны: курс упал до 27,60 грн/доллар. Такая ситуация подтвердила предыдущие прогнозы экономических аналитиков, которые обещали стабильность и небольшое укрепление нацвалюты.

На грядущей неделе, по данным эспертов, курс продержится на уровне 27-28 гривен за доллар.

"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, Нацбанк предупредил о валютном рывке, худший прогноз сбывается.

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