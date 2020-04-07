Стоимость бензина может рухнуть до минимальной отметки на фоне курса доллара и падения спроса
Об этом передает Сегодня.
Как известно, почти 80% нефтепродуктов в Украине импортируется, поэтому для страны очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и национальной валюты.
Сейчас при цене нефти марки Brent $23-25 за баррель и курсе доллара на межбанке 27,15 грн/доллар литр бензина А-95 стоит в среднем 24,5 грн/доллар или 0,90 доллар/л. Но эксперты утверждают, что есть потенциал для снижения цены еще примерно на 2 грн/л или до 22,5 гривен за один литр.
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"Курс гривни на прошлой неделе стабилизировался и укрепился, что вместе с по-прежнему дешевеющей нефтью стало еще одним мощным фактором для дальнейшего снижения цен на топливо", – подчеркнул эксперт Сергей Куюн.
Аналогичные аргументы и у другого аналитика Геннадия Рябцева.
"На фоне продолжающегося сокращения спроса цены продолжали падать. Низкий спрос при высоком предложении стал дополнительным фактором для того, чтобы темпы падения сохранились: за две недели падение составило в среднем около двух гривен на литре", - утверждает он.
Другой эксперт Артем Куюн, в свою очередь, добавил, что из-за падения цен на нефть также снизилась себестоимость газа, поэтому он продолжил дешеветь в опте, что сказалось и на рознице.
"Сегодня цена в рознице 9,50 грн/л – хорошая цена, но из-за падения продаж газа, многие заправки снизили цены меньше, чем могли бы, так как увеличились постоянные затраты на продажу каждого литра – это, напомню, расходы на зарплату персонала, аренду, коммунальные услуги. Они в среднем выросли с 2,3 грн/л до 3 грн/л", - добавил он в комментарии журналистам.
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