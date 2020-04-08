Сокращения финансирования коснутся нескольких сфер

Об экономической обстановке в стране и в частности о проекте изменений в госбюджет 2020 рассказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге 8 апреля.

"Экономический кризис поджимает, поэтому мы очень быстро должны двигаться. На сегодняшний момент в комитете по вопросам бюджета дорабатывается проект бюджета на 2020 год", - отметил министр.

Так, в проекте изменений учтены сокращения расходов на спортивные и культурные мероприятия. В частности, деньги сэкономят на фестивалях, форумах, а также командировках и статистических наблюдениях. Также частично сократят заработную плату в госсекторе и капитальные расходы, которые не являются первоочередными.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны утвердить изменения в госбюджет, может состояться 8 или 9 апреля.

Как утверждает Давид Арахамия, в условиях карантина сейчас идет работа над изменениями в госбюджет на 2020 год и пакетом законопроектов о льготах для украинского бизнеса.

"Нам все равно нужно принять бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается другой пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с вирусом. Мы разрабатываем вместе со всеми фракциями общее видение льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - добавил глава фракции.

Кроме того мы писали, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, народный депутат Владимир Цабаль спрогнозировал новый курс, который будет, если карантин затянется.

"Я скорее соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что 29 - это оптимистично. Если карантинные меры будут направлены в более гибком и экономически оправданном направлении. То есть если эти меры будут позволять экономике работать без нарушения эпидемиологических норм, тогда 29-30 это может быть довольно реальный курс", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.