Сегодня весь мир столкнулся с угрозой стремительного распространения коронавируса COVID-19, вводятся карантинные ограничения, которые постепенно ужесточаются. В таких условиях АТ "Банк СИЧ" срочно обратился к своим клиентам и заверил их в том, что обеспечение их безопасности и высокого уровня банковского сервиса остается наивысшим приоритетом банка, пишет Znaj.ua.

Основатель банка "СИЧ" Валерий Раздорожный рассказал, что нужно знать клиентам его финучреждения в период карантина.

"Хотим Вас заверить, что мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы в этот непростой период Вы чувствовали себя уверенно и имели бесперебойный доступ ко всем услугам, которые предоставляет банк. В первую очередь обращаем Ваше внимание на то, что наши отделения продолжают свою работу, за исключением отделений, расположенных в помещениях в ТРЦ, Центрах предоставления административных услуг, и обеспечены необходимыми санитарными средствами", - заверил глава банка.

С режимом работы отделений АТ "Банк СИЧ" вы можете ознакомиться здесь.

В то же время Валерий Раздорожный призвал клиентов минимизировать использование наличности, чтобы избежать заражения через купюры. Он напомнил о возможности получения банковских услуг онлайн:

"В то же время, призываем ответственно относиться к здоровью Вашему и Ваших близких, и воздержаться от посещения людных мест (в том числе банковских отделений) и минимизировать использование наличности (потому что именно на купюрах скапливается значительное количество бактерий). В связи с этим напоминаем о возможности получения банковских услуг онлайн".

Получить банковские услуги онлайн можно:



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"Почти за 10 лет своей деятельности наш банк неоднократно сталкивался с вызовами рынка и успешно преодолевал кризисы. Мы проходили все препятствия, ведь банк всегда ставил в приоритет потребности клиента, как его надежный партнер. Мы отмечаем, что неукоснительно выполняем и будем выполнять свои обязательства перед клиентами относительно заключенных депозитных договоров и выполнения своих обязательств за ними! Это касается как действующих, так и договоров, которые еще будут заключаться с клиентами банка. Выплаты начисленных процентов по депозитным вкладам и суммы депозитов по окончанию вклада выплачиваются в валюте вклада ( UAN/USD/EUR) своевременно, на условиях заключенных договоров!", - заверил основатель банка "СИЧ" Валерий Раздорожный

Информацию и консультацию об услугах и деятельности банка Вы можете получить в отделениях по месту Вашей локации и/или позвонив по номеру (044) 207 14 75