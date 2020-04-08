Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси более чем на месяц

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения, опубликованном на официальной страничке "Укрэнерго" в соцсети Фейсбук.

Так, по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, "Укрэнерго" принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением "китайского" вируса и в течение 30 дней со дня его отмены (фактическое ограничение начнет действовать с 10 апреля, а завершится 24 мая 2020).

Ранее мы сообщали, введение правительством специальной пошлины на импорт электроэнергии из России, который начался из-за "поправки Геруса" – хоть и запоздалое, но правильное решение. Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Депутат отметила, что из-за импорта российского тока пострадали отечественные энергопредприятия, мощности которых начали ограничивать, в результате чего они понесли серьезные убытки. И ошибочность этого решения уже признал президент.

"Президент Зеленский говорит с трибуны парламента о том, что это было ошибочное решение (восстановление импорта тока с РФ, - ред). Так страдают наши национальные производители, наши предприятия атомной энергетики, производящие электроэнергию. На сегодня действительно приняты соответствующие меры. Касаемо импортной пошлины, так, она запоздалая, но оправдана", - прокомментировала нардеп.

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