Украинцы не смогут в ближайшее время заработать на скачках курса доллара

Об этом пишет Сегодня.

По прогнозам аналитиков, на межбанковском рынке как со стороны экспортеров, так и со стороны импортеров будет продолжаться слабая активность.

Поэтому заработать на скачках курса не выйдет, и украинцам будет выгоднее пойти по другому пути.

"Это означает неустойчивую стабильность с кратковременной волатильностью (резкими колебаниями). Кто-то, допустим, вышел на рынок с предложением заметного объема валюты и сдвинул курс вниз, на завтра предложений нет, и курс пошел вверх", – объяснил нюансы рынка эксперт Андрей Шевчишин.

Он также предположил, что на текущей неделе гривня удержится в коридоре 27-28 грн/доллар. Другой аналитик Олег Пендзин, в свою очередь, заявил, что повышенного спроса на валюту нет, поэтому курс не уйдет выше отметки в 28 гривен.

"В минувшую пятницу Нацбанк выкупил около 40 млн долларов с рынка, впервые за последние недели. Поэтому на следующей неделе ожидается практически равновесный курс не выше 28 гривен за доллар", – озвучил он свой прогноз.

Александр Охрименко призвал украинцев не сдавать валюту, а, наоборот, скупать ее, поскольку в апреле такой резкой девальвации, как была в середине марта, ждать не стоит.

Но выгодно купать валюту в качестве "средства накопления", а не с целью заработать на скачках.

"Это должны быть действительно "лишние" деньги, которые пока полежат, а не окажутся завтра-послезавтра истраченными на продукты, оплату счетов или кредитов", - добавил Шевчишин в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предположила, что экономический кризис из-за пандемии "китайского" вируса нанесет куда больший урон, чем глобальный "коллапс" 2008 года.

Георгиева отметила, что ситуация в мире уже достигла критического момента, более того, такого еще не было, чтобы экономика полностью остановилась. Она призвала топ-страны и банки быть солидарными в помощи более слабым государствам.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.