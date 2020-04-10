Банк «Сич» стал триумфатором рейтинга «Банки 2020 года»



В рамках VI LEGAL BANKING FORUM, который был проведен «Финансовым клубом» и издательством «Юридическая практика», были награждены победители рейтинга «Банки 2020 года». Банк «Сич» получил награду в номинации «Корпоративный банк» (абсолютный прирост гривневых кредитов юридических лиц за январь-ноябрь 2019 года).

Олег Иванович Баланда, один из руководителей "Сичи", искренне поблагодарил сотрудников и клиентов банка.



"Эта награда подтверждает, что мы успешно следуем нашим главным целям – высокому качеству и эффективности работы с клиентами. Спасибо всем клиентам банка за доверие, а также нашим сотрудникам за упорный труд!", - заявил Олег Баланда.

Отметим, в расчетах рейтинга использовались данные отчетности банков, которую публикует Национальный банк, по состоянию на 1 января и на 1 декабря 2019 года. Ключевыми показателями стали динамика активов, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, качество кредитных портфелей, прибыль банков, а также динамика портфеля платежных карт.



Банки с частным капиталом, государственные банки и банки с иностранным капиталом анализировались отдельно. Кроме того, банки с частным капиталом и банки с иностранным капиталом были распределены на две группы, в зависимости от размера активов. Банки с капиталом более 2 млрд грн относятся к категории больших банков, а с капиталом до 2 млрд грн – небольших.

