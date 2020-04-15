В Украине с 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о регулировании цен на популярные продукты и лекарства

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко, передает Politeka.net. Мониторинг распространяется на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара (маски и перчатки).

Так, под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

По словам Дорошенко, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, может вырасти (во Франции, к примеру, контролируют цены около тысячи товаров).

Чиновник добавил, что если заведение торговли планирует повышать цену на эти товары, то обязано через электронную форму сообщть в Госпропотребслужбу.

"На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования", - отметил Дорошенко.

Госрегулирование цен было отменено три года назад. Тогда под мониторинг подпадали 32 продукта.

Ранее мы сообщали, за последнюю неделю подешевели картофель, морковь и капуста. В частности сейчас оптовые цены на картофель опустились до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такой ситуации называют увеличение предложения импортной картошки. Операторы оптовых компаний рассказали, что сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель белорусского производства. При этом, интересно отметить, что цены на него не отличаются от отечественного.

Напомним, незаменимый продукт полностью исчезнет в Украине, запастись не успеют: к чему готовиться.

Также Politeka писала, что происходит с ценами на продукты и сколько придется заплатить за пасхальную корзину в 2020 году.