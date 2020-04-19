Стало известно, как государство в условиях карантина будет регулировать цены на продукты

Об этом пишет Politeka.net.

Введение ограничительных мер подтвердило тот факт, что производители и продавцы не упускают возможность, чтобы заработать на повышенном спросе.

Поэтому Кабмин решил регулировать цены на определенные продукты, а за расценками будут следить в Минэкономразвития.

В частности, государство будет "следить" за ценами на такие социальные продукты: гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца первой категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

"Во-первых, это позволит делать качественный мониторинг. Во-вторых, впервые вода для питья попала в социально значимые товары. В-третьих, если будут основания, то перечень продукции, подлежащей регулированию, смогут расширить", - утверждает эксперт Алексей Дорошенко, комментируя инициативу правительства.

Более того, госрегулирование также будет касаться медицинских масок и перчаток как средств индивидуальной защиты во время пандемии китайского вируса.

По словам другого экономиста Олега Пендзина, регулирование цен поможет украинцам, которые из-за карантина не имеют достаточно времени для поиска более дешевых товаров.

"По сути мы создали монополии, но без каких-либо механизмов контроля за ценами. Поэтому введение государственного регулирования в настоящее время является чрезвычайно актуальным, на мой взгляд", - подчеркнул аналитик.

Ранее мы сообщали, за последнюю неделю подешевели картофель, морковь и капуста. В частности сейчас оптовые цены на картофель опустились до 7-10 грн/кг ($0,26-0,37/кг), что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такой ситуации называют увеличение предложения импортной картошки. Операторы оптовых компаний рассказали, что сейчас на украинском рынке предлагается качественный прошлогодний картофель белорусского производства. При этом, интересно отметить, что цены на него не отличаются от отечественного.

Напомним, незаменимый продукт полностью исчезнет в Украине, запастись не успеют: к чему готовиться.

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