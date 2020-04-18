Розкрилися проблеми з іноземною валютою в ПриватБанку

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі скарги незадоволеного клієнта, який залишив гнівний відгук на сайті Мінфіну.

За словами українця, необхідно не раз зателефонувати, відстояти не одну чергу, щоб отримати гроші, надіслані з-за кордону, щоб в результаті отримати відповідь "немає готівки".

"Є у мене поточний рахунок, куди родичі зі штатів висилають потрошку допомогу. Так ось як оголосили карантин, вирішив поїхати забрати гроші. Замовив готівку, приїхав у призначений час, а там касир не вийшов на роботу, так як не зміг дістатися. Приходить повідомлення після цього, що перезакажіть на інше відділення. Перезаказав на сусіднє місто, прийшло повідомлення, що приїжджайте, готівка чекає. Приїхав у відділення в призначений час, вистояв чергу хвилин сорок, а мені касир: готівку не видаємо, авіасполучення закрито і валюту не перевозять", - поділився обурений громадянин.

Чоловік додав, що дзвінок в колл-центр не дав не те, щоб рішення проблеми, але й навіть зрозумілої відповіді, як бути в цій ситуації.

"Дзвоню в колл-центр з питанням валюти, там повний ігнор мого дзвінка зі словами «всі оператори зайняті, трохи почекайте». Так прочекав хвилин 20, замовив зворотній дзвінок. Ніхто так і не зв'язався. На цьому жахливому розчарування, як тільки зніму всі гроші, піду в інший банк", - констатував клієнт.

ПриватБанк поспішив прокоментувати відгук, роз'яснивши, як в карантин працює система.

"З 02.04.2020 відкрита видача готівкової валюти в касах банку з усіх рахунків фізичних осіб в іноземній валюті за попереднім персональним замовленням. З 08.04.2020 по валютних картках і рахунків видається валюта на суму 300 доларів / 300 євро без попереднього персонального замовлення (при наявності в касі). Суми понад видаються виключно за наявності персонального замовлення. Термін виконання персонального замовлення валюти від 1 до 3 доби", - йдеться в повідомленні Приватбанку з позначкою, що обіцяють розібратися з вищезгаданою ситуацією чоловіка окремо.

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