Курс долара може знизитися в найближчий тиждень



Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами фахівця, американська валюта може досягти курсу 27-ми гривень.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн", - зазначив експерт.

Крім того, він зазначив, що минулого тижня відзначалися позитивна динаміка - курс долара до гривні знизився на 0,1-0,3%.



Відзначимо, за підрахунками аналітиків, у середньому курс американської валюти в Україні в цьому році складе 28,85 грн/долар, однак під кінець року він зросте до 29,5 грн/долар.

Курс долара потім продовжить рости і в 2021 році, піднявшись до 30 грн/долар на початку року і 30,75 грн/долар – під кінець року. Експерт відзначають, що зростання курсу валюти буде викликаний «девальваційними процесами».



Також ми повідомляли, що українська економіка може катастрофічно звалитися із-за епідемії китайського вірусу. Про це говориться в доповіді МВФ.

зокрема, експерти прогнозують падіння нашої економіки до показника мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Варто відзначити, що в 2019 році цей показник становив 3,2%.

У доповіді говориться, що Україна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я (з-за пандемії), серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і зниженням цін на сировину.

Також фахівці МВФ прогнозують зниження індексу споживчих цін до позначки 4,5. Баланс поточних рахунків залишиться негативним на рівні мінус 2,0 в 2020 році і мінус 2,4 в 2021-м.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.