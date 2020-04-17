У Раді придумали, як ускладнити життя українцям

Українцям серйозно ускладнили здійснення грошових переказів (поповнення рахунків, оплату товарів)

Це передбачено новою редакцією закону про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, який Верховна Рада ухвалила 6 грудня.

З 28 квітня потрібно надавати документи при проведенні грошових переказів без відкриття рахунку (карткового або будь-якого іншого) на суму більше 5 тисяч гривень. Зараз це правило діє для операцій понад 15 тис. грн

Нововведення може суттєво ускладнити життя українцям. Адже для того, щоб отримати звичну фінансову послугу на зразок перекладу від близьких або оплати сервісу онлайн, доведеться пройти процедуру повної ідентифікації: пред'явити паспорт та код працівникові фінансової організації, що надає послугу.

В НБУ уточнили, що оновлені вимоги закону не поширюються на:

оплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми) сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн;

переклади для оплати товарів і послуг, существленные платником за допомогою платіжної карти (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми)

всі готівкові перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;

зняття коштів зі свого рахунку.

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