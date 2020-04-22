Цена на газ в Украине резко изменятся, это почувствуют все, получив платежки за апрель

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

Так, граждан страны предупредили о снижении цены на газ. Это связано с новым индикатором на внутреннем рынке.

«Оптовая цена в апреле установлена на уровне, что на 15% ниже цены марта, и на 18% ниже, чем расчетная цена апреля согласно постановлению № 17», - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего сначала года цена на газ для украинцев якобы снизилась на 38%.

Как сообщалось ранее, карантин может спровоцировать повышение стоимости бензина, что почувствуют все водители. Об этом сообщают экономические эксперты.

«Продолжится удешевление бензина на фоне недавнего обвала цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке при значительном снижении спроса со стороны бизнеса во время экономической неопределенности в условиях продолжающейся пандемии», - утверждает экономист Андрей Забловский.

А с газом будет совершенно иная ситуация: 150 долларов за тысячу «кубов». Лишь прогноз Пендзина отличается: газ будет дороже на десять долларов.

А вот Забловский утверждает, что цена на газ может подняться до 155 долларов за тысячу «кубов».

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.