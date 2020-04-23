Олигарх Ринат Ахметов продолжает уверенно терять свое состояние

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По подсчетам экспертов, за последние семь лет состояние скандально известного олигарха сократилось на 80%.

В первую очередь, это произошло из-за огромного спада сырьевых рынков.

Как известно, в 2013 году, до начала российской агрессии, состояние донецкого олигарха Рината Ахметова составляло 22,4 миллиарда долларов.

По данным журнала Forbes, за последний год его состояние сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд, что опустило его на 875 место (272-е годом ранее) в рейтинге миллиардеров.

Журналисты утверждают, что сейчас Ринат Ахметов всеми силами пытается удержать свой бизнес на плаву, поскольку пандемия уханьского вируса привела к снижению цен на промышленные товары.

Холдинг ДТЭК, который принадлежит Ахметову, также ощутил серьезный удар на фоне падения мировых цен на металлы, а также роста курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%.

Помимо этого, на заработках олигарха Рината Атметова отразилась и аномально теплая погода зимой, поскольку страна уменьшила потребление электроэнергии и газа в этот период.

"ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился", - признали у олигарха.

Ранее мы рассказывали, что ДТЭК Ахметова рекордно взвинтил цены на коммуналку. На это указывают данные госпредприятия "Оператор рынка".

Речь идет о повышении цен в так называемом Буршынском энергоострове, куда входит вся Закарпатская, а частично еще Ивано-Франковская и Львовская области.

Большую часть "острова" контролирует "ДТЭК Западэнерго", которым владеет украинский олигарх Ринат Ахметов. Здесь перекрыт импорт энергии, а без конкуренции цены в разы выше, чем в Европе.

С понедельника в других регионах украины максимальная стоимость услуг составила 38 евро (1104 гривны) за МВт*ч. А жителям Бурштынского острова подняли планку до 60 евро (1677,84 гривен) за МВт*ч. И это сразу после Пасхи, когда энергопотребление снижается. Так или иначе, цены стали самыми большими в Европе.

Как заявили в пресс-службе ДТЭК, «Ценой ДТЭК» ошибочно называют обобщенные данные ГП «Оператор рынка» для сегмента «Рынок на сутки вперед» (РСВ) в Бурштынском энергоострове. В этом сегменте рынка электроэнергию реализовывают украинские производители и импортеры. При этом, ни ДТЭК, ни любой другой участник рынка не могут разрешать или блокировать импорт. Это функция исключительно системных операторов европейских стран и Украины. По состоянию на 20 апреля импорт электроэнергии не остановлен – электроэнергия продолжает поступать в Бурштынский энергоостров.

В апреле доля импортеров в продаже электроэнергии на РСВ в Бурштынском энергоострове примерно составляла – 65%, доля отечественных производителей – около 20%, доля ДТЭК – около 15%. Таким образом, цену на рынке РСВ в Бурштынском энергоострове формируют импортеры электроэнергии, а не ДТЭК Бурштынская ТЭС. Более того, с момента запуска нового рынка и открытия свободного импорта из Европы в Бурштынский энергоостров с июля 2019 г., наибольшее влияние на цену РСВ оказывают именно импортеры электроэнергии из Европы. ДТЭК Бурштынская ТЭС в основном работает в режиме обеспечения стабильности и надежности работы энергосистемы Бурштынского энергоострова, в соответствии с требованиями системного оператора.

При этом, цены для бытовых потребителей как в Западной Украине, так и в целом по стране, никак не связаны с РСВ. Они фиксированы постановлением Кабинета министров Украины и уже много лет являются самыми низкими в Европе. Например, для коммерческих потребителей в Острове БуТЭС текущая цена составляет около 85 евро/МВтч с НДС. В Словакии (согласно данным Евростата) конечная цена составляет 154 евро/МВтч, в Венгрии – 121 евро/МВтч, в Румынии – 116 евро/МВтч. Западноукраинские потребители (не только бытовые, но и коммерческие) покупают электроэнергию по ценам гораздо более низким, чем их соседи в Словакии, Венгрии и Румынии.

Напомним, ДТЭК Ахметова рекордно взвинтил цены на коммуналку, украинцы в гневе.

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