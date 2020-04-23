Глава НБУ Яков Смолий сообщил о нововведениях с 24 апреля

Так, во время пресс-брифинга относительно решений Правления Национального банк по монетарной политике, было принято следующее решение: снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых.

Данное нововведение является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Такие ставки влияют на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком - коммерческим.

Если, например, повысить ставку, то займы рефинансирования банкам обходятся дороже. Следовательно, становится меньше заемщиков, которые оформляют ссуды.

Так, когда риски инфляции и макроэкономической нестабильности повышаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. В итоге НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику.

Таким образом, получается, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

Когда инфляция становится меньше, а макроэкономическая ситуация улучшается - учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним, глава совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что укрепления гривны не будет из-за возвращения трудовых мигрантов и провальной политики НБУ в 2019 году.

Более того, украинцы могут не рассчитывать на укрепление гривны также из-за недостаточного уровня международных резервов.

Ранее сообщалось, что финансовый аналитик Максим Пархоменко рассказал - ситуация на валютном рынке, в первую очередь, зависит от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения.

По словам Пархоменко, нового транша от МВФ хватит для стабилизации отечественной экономки.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.