Курс доллара в Украине резко упал, преодолев психологическую отметку

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на пятницу, 24 апреля. Судя по представленным цифрам, украинцев ждет падение доллара и евро.

Так, официальный курс американской валюты опустился на 4 копейки и составил 27,01 грн. Таким образом, он достиг психологической отметки в 27 гривен. Накануне курс доллара составлял 27,0536 грн.

В свою очередь, курс евро опустился на 3 копейки и составил 29,1383 грн.

Стоит отметить, что 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся также снижением доллара. Тогда он упал на 3 копейки в продаже до 26,99 грн, а в покупке составил 26,95 грн. При этом в обменниках курс доллара в продаже 23 апреля упал на 12 копеек до 27,31 грн.

Напомним, ранее мы писали о том, что Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике. Об этом рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

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