Миллионы украинцев могут рассчитывать на индексацию пенсий, которая запланирована на май

Об этом пишет Politeka.net.

Размер ежегодного повышения пенсий зависит от роста потребительских цен за прошлый год и относительного роста средней зарплаты по Украине.

Учитывая эти данные, правительство установило на текущий год коэффициент повышения выплат пенсионерам 1,11. Это означает, что средняя зарплата, которая учитывалась при выходе на пенсию, для расчета выплат повысится на 11 %.

Уже после 1 мая будет произведена автоматическая индексация пенсий, которая коснется почти 7 млн человек. Если размер повышения не дотягивает до 100 гривен, то автоматически устанавливается доплата до этой суммы, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Тем пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до 2100 гривен, будет предусмотрена доплата до установленной суммы. В дальнейшем эта компенсация будет учитываться при других перерасчетах пенсий, и на эти средства могут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины — не менее 35 лет.

Как известно, из-за эпидемии вируса украинцы 10 млн украинских пенсионеров в текущем месяце единоразово получат по одной тысяче. Но доплата положена только тем, у кого пенсия менее пяти тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что когда ограничения связанные с эпидемией будут сняты, в течение 30 дней украинцы должны получить помощь по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Отмечается, что минимальная сумма помощи, будет составлять 650 гривен, а возрастет до 1000. Максимальные средства, на которые могут рассчитывать безработные, - это 1,8 тыс. гривен.

В Фонде социального страхования также рассказали, что минимальная выплата "светит" тем, кто за последний год имеют менее полугода страхового стажа.

Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.

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