Стало известно, как теперь украинцы будут совершать банковские платежи

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, уже с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов.

Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", теперь украинцам придется удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств, которые они хотят перевести.

После вступления в силу новых правил, без дополнительных документов нельзя будет провести следующие банковские операции:

Поступление крупной суммы на банковский счет после продажи авто/недвижимости;

Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку;

Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). Сегодня эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не свыше 5 тысяч гривен;

Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные официальные доходы;

Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен;

Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.

Но есть и такие операции, при проведении которых банковские учреждения не будут требовать дополнительные документы:

Оплата коммуналки, налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей;

Оплата по кредитам – не более 30 тысяч гривенж

Снятие денежных средств с личных счетов.

Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.

Если платеж превышает пять тысяч гривен, то банк может потребовать налоговую декларацию, информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.

Более того, клиентов могут обязать предоставить документы, которые подтвердят источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества, декларации).

Напомним, что украинцев хотят оставить без налички на карантине.

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