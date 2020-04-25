В Украине ожидается резкое падение зарплат в 2020 году

Как передает Politeka.net, об этом говорится в консенсус-прогнозе, сделанным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно данным, размер средней зарплаты, учитывая инфляцию, снизится на 13,9% и составит 11 079 грн.

В то же время, рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).

Кроме того, согласно прогнозу Министерства, уровень безработицы в Украине начнет падать в 2021 году:

Ранее экономический эксперт Юрий Атаманюк отметил, что в Украине сейчас колоссальные проблемы с экономикой.

"Есть разные взгляды на карантин. Что страшнее будет для украинцев, сам вирус или карантин со своими мерами, когда начнется нищета, голод и будут умирать от болезни. У нас миллион онкобольных, у которых лечение требует дорогого финансирования. Они просто могут не выжить", - уверен эксперт.

Также он считает, что до конца года в стране начнется продовольственный кризис.

Стоит отметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.

Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.

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