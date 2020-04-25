В Украине ожидается резкое падение зарплат в 2020 году
Как передает Politeka.net, об этом говорится в консенсус-прогнозе, сделанным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно данным, размер средней зарплаты, учитывая инфляцию, снизится на 13,9% и составит 11 079 грн.
В то же время, рост реального размера зарплаты в 2021 году ожидается на уровне 3,2% (до 12 408 грн).
Ратаковски, Кардашьян и Рианна поразили пышными формами в прозрачном белье: "Завидуйте"
Любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни: "Не надо лишних слов..."
Удар доллара, важное заявление Нацбанка и новые зарплаты – главное за ночь
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
Кроме того, согласно прогнозу Министерства, уровень безработицы в Украине начнет падать в 2021 году:
Ранее экономический эксперт Юрий Атаманюк отметил, что в Украине сейчас колоссальные проблемы с экономикой.
"Есть разные взгляды на карантин. Что страшнее будет для украинцев, сам вирус или карантин со своими мерами, когда начнется нищета, голод и будут умирать от болезни. У нас миллион онкобольных, у которых лечение требует дорогого финансирования. Они просто могут не выжить", - уверен эксперт.
Также он считает, что до конца года в стране начнется продовольственный кризис.
Стоит отметить, что из-за эпидемии в Украине ввели карантин, который предусматривает ряд правил.
Карантин продлится до 11 мая, контроль за соблюдением которого будут осуществлять полицейские, военные, представители нацгвардии и работники государственных учреждений Минздрава.
Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.
Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.
Также Politeka писала, что изменены правила оплаты коммуналки, что нужно знать и кого это коснется.