Клиентка ПриватБанка поделилась возмутительной истории о том, как с ее карты внезапно пропали деньги

Негативный отзыв на работу банка появился на сайте «Минфин». Женщина рассказала о том, как с ее карты списали деньги на общую сумму в 632 грн.

«Я клиент ПриватБанка очень давно, обслуживаюсь в банке и как физ лицо и как юр лицо, возмущена и очень обеспокоена ситуацией. Фактически нахожусь в Харькове, в Днепре никогда не была. Однако каким-то «чудесным образом» по адресу Вашего отделения (адрес в г. Днепр – прим. ред.) с помощью системы LIQPAY были сняты четыре суммы. 25.02.20 — 99 грн, 25.02.20 — 192,86 грн, 23.04.20 — 241,07 грн, 24.04.20 — 99 грн. Чудом вчера заметила в Приват24. Кто у Вас там хитрый и умный сидит и списывает понемногу с людей деньги?», - поинтересовалась украинка.

Она обеспокоена тем, что с такими темпами списывания средств «можно вообще без денег остаться».

В свою очередь, представители ПриватБанка сообщили, что уже подали заявки на обжалование данных списаний.

«Банк, в котором проходили операции, обязан будет ответить на наш запрос. Мы сделаем все возможное, чтобы решить Ваш вопрос в ближайшие сроки», - написали в ответ на жалобу женщины.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус, важное обращение ПриватБанка: "Должны ждать!".

Как сообщала Politeka, исчезновение денег со счетов украинцев, ПриватБанк сделал заявление: "Списаны по вине...".

Также Politeka писала, что двойное списание денег со счетов в ПриватБанке, украинцы в отчаянии: "Сказали, что не вернут".