Ситуация на трудовом рынке кардинально поменяется из-за того, что в страну вернулись трудовые мигранты

Об этом пишет Сегодня.

По прогнозам экспертов, во втором квартале будет наблюдаться снижение заработков наемных работников.

По словам Олега Пендзина, на трудовом рынке будет серьезный обвал зарплат - более чем на 12% от нынешних средних 10 847 грн, или до 9500 грн, и такое снижение связано с простоем на производстве и в сфере сервиса из-за карантина.

С таким прогонзом согласен экономист Андрей Шевчишин.

Он отметил, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11 800 грн, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, украинские рабочие получат на руки примерно 2/3 этой суммы, или менее 8000 грн. Больше всего пострадают государственные служащие, которым урежут доплаты и надбавки к окладам.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате", – заявил эксперт Андрей Забловский и добавил, что за квартал средняя зарплата будет в 10500 гривен.

Ранее мы сообщали, украинские пенсионеры начали получать «карантинную» тысячу. Выплаты стартовали 23 апреля.

Что же касается сроков выплат, то в ПФУ сообщили: 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет засчитано не позднее 24 апреля.

Еще трем с половиной миллионам украинских пенсионеров, которые получают деньги по почте, доставить деньги должны почтальоны в течение пяти календарных дней со дня поступления средств.

Напомним, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцев больше не пустят на заработки, в Кабмине проговорились.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как получить больше денег на карантине.