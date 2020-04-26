Курс валют в Украине 26 апреля спровоцирует удивление всех на рынке, доллар и евро затаились перед новым подорожанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, сегодня доллар будет торговаться по 2701,37 грн. Хотя уже в понедельник он подскочит до 2714,41 (+13,04).

Курс евро подскочит еще больше. Сегодня они будут торговаться по 2913,83 гривны. А уже в понедельник на рынке стоевровая купюра обойдется вам в 2933,06 грн (+19,23).

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Ранее мы писали о том, что Минфин призывает проводить постепенную девальвацию гривны для стабилизации ситуации в экономике. Об этом рассказал глава финансового ведомства Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

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