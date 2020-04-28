В мае украинцев ожидают перерасчет пенсий и надбавки к ежемесячным выплатам

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, в мае будет проведена индексация пенсий, после чего льготники получат от государства надбавку к ежемесячным выплатам.

Более того, в следующем месяце некоторые категории украинцев могут получить еще одну прибавку к пенсиям.

Что касается индексации, то она затронет почти 7 миллионов украинцев. В среднем, пенсионеры получат прибавку в размере 11% (260 гривен).

На повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, котоыре ушли на заслуженный отдых по возрасту и страховому стажу, по инвалидности; потере кормильца; выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не меньше 30 лет в профессии).

Если же размер повышения не дотягивает до 100 гривен, до этой суммы доплатят, но разница (доплата) будет учтена при последующих перерасчетах.

Стоит отметить, что индексация пенсий в мае не затронет следующих льготников:

работающих пенсионеров (им пересчитывают выплаты отдельно);

тех, кто совсем недавно оформил пенсию (в 2019 и 2020 году);

получателей социальных пенсий (им выплачивают пособие по другим законам, а не по ЗУ "Об общеобязательное’обязательное государственное пенсионное страховании")

тех, кто получают пенсионные выплаты по "специальным условиям",

пенсионеров, фактический размер пенсии которых выше расчетного.

Тем пенсионерам, выплаты которых не дотягивают до 2100 гривен (с учетом всех других доплат), добавят до этой суммы. Причем компенсация в таком размере будет учитываться при последующих перерасчетах пенсий.

Также на дополнительные выплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста после 1 апреля. Они получат надбавку в размере 500 гривен при условии, если их пенсия не превышает 9200 гривен.

Отметим, что все перерасчеты будут произведены в автоматическом режиме, а деньги поступят либо на банковский счет, либо их доставят через Укрпошту.

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