В мае украинцев ожидают перерасчет пенсий и надбавки к ежемесячным выплатам
Об этом пишет РБК-Украина.
Как известно, в мае будет проведена индексация пенсий, после чего льготники получат от государства надбавку к ежемесячным выплатам.
Более того, в следующем месяце некоторые категории украинцев могут получить еще одну прибавку к пенсиям.
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Что касается индексации, то она затронет почти 7 миллионов украинцев. В среднем, пенсионеры получат прибавку в размере 11% (260 гривен).
На повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, котоыре ушли на заслуженный отдых по возрасту и страховому стажу, по инвалидности; потере кормильца; выслуге лет (медработники и учителя, со стажем не меньше 30 лет в профессии).
Если же размер повышения не дотягивает до 100 гривен, до этой суммы доплатят, но разница (доплата) будет учтена при последующих перерасчетах.
Стоит отметить, что индексация пенсий в мае не затронет следующих льготников:
- работающих пенсионеров (им пересчитывают выплаты отдельно);
- тех, кто совсем недавно оформил пенсию (в 2019 и 2020 году);
- получателей социальных пенсий (им выплачивают пособие по другим законам, а не по ЗУ "Об общеобязательное’обязательное государственное пенсионное страховании")
- тех, кто получают пенсионные выплаты по "специальным условиям",
- пенсионеров, фактический размер пенсии которых выше расчетного.
Тем пенсионерам, выплаты которых не дотягивают до 2100 гривен (с учетом всех других доплат), добавят до этой суммы. Причем компенсация в таком размере будет учитываться при последующих перерасчетах пенсий.
Также на дополнительные выплаты могут рассчитывать пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста после 1 апреля. Они получат надбавку в размере 500 гривен при условии, если их пенсия не превышает 9200 гривен.
Отметим, что все перерасчеты будут произведены в автоматическом режиме, а деньги поступят либо на банковский счет, либо их доставят через Укрпошту.
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