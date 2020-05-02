Все, что вы могли пропустить

Зеленский после скандала внезапно решил задобрить украинцев деньгами: кто получит новые доплаты

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. По словам главы государства, для малого и среднего бизнеса запускается программа кредитов под 3-5%, на которую собираются потратить до 30 миллиардов гривен.

На увеличение минимального пособия по безработице направили шесть млрд грн.

Также президент добавил, что предприниматели 1-й и 2-й группы налогоплательщиков смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Курс валют развернется сразу после выходных, "майские" ударили по доллару: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 2 мая неожиданно застынет, однако в скором времени произойдет резкий поворот.

Так, сегодня сто долларов обойдутся вам в 2697,14 грн. Однако уже в понедельник их стоимость обвалится до 2695,92 грн (-1,22).

Точно так же затаится и курс евро: сегодня он будет торговаться по 2924,24 грн. А уже в понедельник ждите обвала до 2929,39 (+5,15).

Самолет рухнул под Днепром и разлетелся на части, все в огне: кадры и данные о погибших

Предположительно, пилот не справился с управлением.

ЧП с легкомоторным самолетом «Grumman» произошло в пятницу, 1 мая, в Днепропетровской области.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинской за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка». На месте происшествия найдены тела двух мужчин.

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

НБУ предупредил украинцев, что будет после карантина и когда ждать удара: "цены вырастут на..."

Аналитики НБУ прогнозируют, что II финансовый квартал 2020 года будет очень тяжелым периодом для экономики страны из-за карантинных мер.

Украинцев предупредили, что по итогам года потребительские цены вырастут на 6%.

Больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Прогнозируется, что туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году.

Напомним, что Беларусь живет без карантина, раскрыта главная тактика Лукашенко

Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.

Также Politeka писала, что Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением на карантин: "Пора закрывать....".