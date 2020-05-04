Заробитчане раскрыли, сколько можно заработать в Италии

О том, сколько приносят заработки в Европе рассказала в Фейсбук одна из заробитчанок. Украинка на собственном примере выяснила, что работа в Италии оплачивается не так хорошо, как думают многие.

Так, женщина разместила запрос на вакансию в Фейсбук-группе «Украинцы в Италии», надеясь найти заработок на 1200 евро. Она получила мало откликов от работодателей, однако у многих украинцев ее пост вызвал бурную реакцию. По их мнению, женщина запросила слишком мало.

Украинка пояснила, что до этого уже ездила на заработки в Италию и получала 600 евро. По ее словам, у заробитчан часто просто нет выбора.

«Многие из работодателей берут на черную работу и недоплачивают, хамско используя, не дают и не оплачивают выходные, здесь же дают то, что закон говорит, а это мало !! Я на первой работе в Венето работала за 600 евро! Без выходных. Это ненормально, но выбора у меня не было», - вспоминает украинка.

В комментарии пришли и другие заробитчане с похожим опытом. Многие писали, что зарплаты в Италии гораздо ниже, чем в других европейских странах.

«Очень мало платят, никто не хочет делать контракт, зарплата 600-700 евро», - рассказывала одна из женщин.

Всего в Италии сейчас работают до миллиона украинцев, при этом только около 200 тысяч из них -легально, сообщают эксперты. По их словам, большинство заробитчан ездят туда на заработки на свой страх и риск.

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