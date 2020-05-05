Падение мировых цен на продукты за 4 месяца карантина позволило украинским аграриям даже подзаработать. Но в будущем все не так радужно

Так, по данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), индекс продовольственных цен, то есть, показатель изменения за месяц мировых цен на корзину продовольственных сырьевых товаров упал в марте на 4,3% по сравнению с февралем, пишет "Сегодня".

Экономисты отмечают что последствия снижения цен в мире на продовольствие по-разному воздействуют на украинский агробизнес и на рядового потребителя. Так, аграриям удалось даже заработать за счет того, что увеличился экспорт зерна пшеницы и кукурузы.

По информации президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в отличие от других стран, экспорт которых пострадал из-за эпидемии, в Украине за последние три месяца вырос экспорт за счет аграрного сектора. За рубежом покупали украинское зерно и подсолнечное масло.

Однако, в будущем ситуация с продовольствием глобально ухудшится. Такой прогноз делают в ФАО: можно ожидать роста цен на основные продукты питания и их дефицит.

Что касается Украины, экономические аналитики по-разному трактуют ситуацию.

Не считая производителей и экспортеров сырья, которые только выиграли, отрасли с высокой степенью переработки – мясная, молочная, плодоовощная и кондитерская – пострадали. Об этом заявил экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что уже с сентября цены на продукты резко взлетят. По его словам, заработает сфера услуг, что потянет за собой увеличение спроса на подсолнечное масло, мясо, овощи и т.д. Возобновятся перевозки, что, в свою очередь, повлияет на скачок стоимости топлива. Пендзин добавляет, что так как карантин не даст агропрому и перерабатывающим предприятиям достичь даже прошлогодних отметок по выпуску товаров, это тоже негативно повлияет на цены.

Охрименко же придерживается другой точки зрения. Аналитик отмечает, что через полгода украинская экономика не сможет восстановиться, будут накоплены долги по зарплатам, намного ниже, чем сейчас окажется уровень жизни, и, следовательно, украинцам будет не за что покупать продукты.

"Говоря попросту, в магазинах все будет, но покупать люди станут только самые дешевые социальные продукты, на которые у них хватит денег. А цены на эти продукты Кабмин недавно снова сделал регулируемыми, поэтому расти они не смогут".

Напомним, незаменимый продукт полностью исчезнет в Украине, запастись не успеют: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, Новак разнес украинскую власть за подготовку к экономическому кризису: "Ничего не сделали"