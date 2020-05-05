Стало известно, при каких условиях женщины смогут раньше выходить на заслуженный отдых

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, в Раде предложили пересмотреть пенсионный возраст женщин, необходимый для выхода на заслуженный отдых.

Соответствующий законопроект №0972 был внесен в Верховную Раду.

Данный проект закона, который может быть утвержден Верховной Радой, предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с рабочего места.

Последний этап прохождения документа готовится на рассмотрение с вето президента. Стоит также добавить, что в документ внесли предложения главы государства Владимира Зеленского, после чего его направили на рассмотрение в профильный комитет Парламента.

Ранее мы рассказывали, что индексация пенсий в Украине получила новый поворот.

Пенсионный фонд Украины 4 мая отчитался о выделении с начала месяца 2,6 миллиардов гривен на выплату проиндексированных пенсий.

В Фонде отметили, что порядок выплат не изменился. Они будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату. Средства зачислят на счет в банке или почтальоны "Укрпочты" доставят домой тем, кто выбрал соответствующий вид выплат.

Из 11,4 миллионов украинских пенсионеров индексация проводится только для 6,9 миллионов человек. Так, пересмотр выплат в сторону увеличения не коснется тех, кто мало зарабатывал и не имеют необходимый стаж (минимум 30 лет для женщин или 35 для мужчин).

Что касается первой части пенсионеров - тех, кто мало зарабатывает, то тут все просто. Как известно, пенсии считают по такой формуле: "средняя зарплата по стране за три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, и все это умножается на стаж в годах и еще умножается на 1%".

Напомним, "До 9 тысяч гривен": украинцы смогут получить новую прибавку к пенсии, кому повезет

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