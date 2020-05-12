Курс валют в Украине 12 мая удивит изменением, гривна просядет под натиском доллара и евро

Как сообщает Politeka, такие данные демонстрирует прогноз Национального банка Украины.

Доллар сегодня будет торговаться по 26,8196 гривен (+0,0011 грн). Еще больше подскочит курс евро: он будет торговаться по 29,0966 гривен (+0,1849 грн).

В Национальном банке также уточнили, что к средине последнего рабочего дня, доллар торговался по 26,814 гривен за один "вечнозеленый".

Как сообщалось ранее, пандемия китайского вируса негативно отразится на украинской экономике. По словам специалистов, падение национальной экономики в 2020 году может составить 5,1% при инфляции 3,7%

Ведущие аналитики J.P. Morgan утверждают, что курс украинской гривны уже в июне может ослабнуть до 29,5 грн/$, затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн/$ к концу первого квартала 2021 года.

Что касается 2021 года, то экономисты прогнозируют рост ВВП на уровне 6,3% при инфляции 6%.

Стоит отметить, что в марте 2020 года аналитики J.P. Morgan оценивали падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%. Курс на конец 2020 года прогнозировался на уровне 28,5 грн/$, на конец следующего - 29,5 грн за доллар.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

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