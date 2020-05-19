Важный процесс длился много лет

Завершен процесс ликвидации одного из банков, который существовал в Украине с 1995 года

В 2015 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процесс ликвидации коммерческого банка "Киев", который завершился в только в этом году.

По информации пресс-службы Фонда, ликвидация началась после выданного постановления НБУ и должна была завершиться еще в 2016 году, но сроки несколько раз продлевали.

Примечательно, что 25 февраля 2015 года исполнительная дирекция фонда приняла решение ввести временную администрацию в банке и назначить уполномоченным лицом Олега Кичука.

В связи с постановлением Кабмина от 11 февраля 2015 года Фонд передал активы и обязательства банка в пользу Укргазбанка. После чего все клиенты "Киева" стали клиентами Укргазбанка и получили полный доступ к своим средствам.

Известно, что банк прекратил возвращение вкладов еще в 2008 году. "Киев" направлял чужие средства на оплату коммунальных услуг. Лишь после вмешательства прокуратуры, банк начал продавать имущество и делать выплаты гражданам.

Напомним, на днях был ликвидирован ОАО «БАНК« ЮНИСОН».

Вкладчикам банка было возмещено 118 миллионов гривен, что составляет 99,6% от общей гарантированной суммы.

Отметим, уже известно, что Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,5159 гривен за доллар. Это ниже на шесть копеек по сравнению с предыдущим днем.

Так, по состоянию на 19 мая курс находился на уровне 26,5710 грн/доллар, снизив его по сравнению с 18 мая (26,57 грн).

Напомним, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Как сообщала Politeka, денег не хватает, в Госказначействе раскрыли огромные проблемы: что будет с пенсиями украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".