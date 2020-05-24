Багато українців, які працюють неофіційно або виїжджають на заробітки за кордон, стурбовані питанням отримання пенсії в майбутньому

Ті, кому не вистачає необхідних років для отримання виплат після виходу на пенсію, можуть укласти договір для купівлі стажу. Про важливі деталі укладення такого договору розповіла начальниця відділу забезпечення наповнення бюджету №1 Головного управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області Ольга Смеречанська, передають Версії.

Як відомо, в Україні з 2004 року вже немає трудового, а є страховий стаж. Для призначення людині пенсії потрібно, щоб були дотримані кілька умов. Це досягнення певного віку, встановленого законодавством, та наявність стажу роботи. При цьому враховується як трудовий (до 1 січня 2004 року), так і страхової (після 1 січня 2004 року) стажі.

Згідно із Законом України 2464-VI від 08.07.2010, визначено перелік осіб, хто має право на добровільну сплату страхових внесків.

Так, стаж може докупити той, хто:

не перебуває у трудових відносинах

не знаходиться в Центрі зайнятості на обліку

має вік більше 16 років.

Що стосується заробітчан, то докупити стаж можуть ті особи, які працюють в країнах, що уклали відповідну угоду з Україною. Тобто наша країна відправляє туди відрахування.

У тому випадку, якщо громадянин України працює за кордоном неофіційно, то у нього все одно залишається можливість укласти договір - через консульство або приїхати на батьківщину і тут укласти договір самостійно або зробити це через довірену особу.

Для "купівлі" стажу українцю необхідно звернутися в територіальні органи ДФС в області.

Раніше ми повідомляли, Уряд хоче змінити правила нарахування пенсій, впровадивши три програми. Відповідний законопроект поки що перебуває на стадії обговорення і ще не реєструвався у Верховній Раді.

Згідно з документом, в Україні хочуть зробити три професійні пенсійні програми: право на отримання пенсійних виплат до 50 років; отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років і можливість взяти участь в накопичувальній системі на умовах, які визначені в колективних договорах, які дадуть можливість отримувати виплати після 55 років.

Уточнюється, що до першої категорії будуть відносити людей, які працюють в особливо важких умовах. До другої тих, хто працює із шкідливими і важкими умовами праці.

Крім того, передбачається зниження розміру єдиного соціального внеску: 15% для першої програми; 7% для другої програми і не менше 3% для третьої програми.

Нагадаємо, на пенсію будуть відправляти за новими правилами, до чого готуватися українцям

Як повідомляла Politeka, правила виплати пенсій українцям кардинально змінять, подробиці закону