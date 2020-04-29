Конфликтные взаимоотношения знаменитых артисток Софии Ротару и Аллы Пугачевой многие годы интересуют поклонников

О причинах давней вражды певиц ходят самые разные слухи: давняя неприязнь, вражда, соперничество. Все это приписывают артисткам многие годы. Однако спустя долгое время Алла Борисовна решила просто развеять эти многочисленные слухи, сообщается в издании today.

Фанаты звезд были категорически убеждены: между двумя великими женщинами Ротару и Пугачевой есть напряжение, а также нет и не может быть дружеских отношений. Эту точку зрения активно подогревали в прессе, его обсуждали и всякий раз находили все новые доказательства.

Однако Алла Пугачева в одном из последних своих интервью решила сгладить надоевшую ситуацию. Так, примадонна рассказала, чтонет никакой вражды между ней и Софией Михайловной Ротару нет и никогда не было.

Звезда также заявила, что они с Ротару дружат все эти годы, а сейчас, когда нет возможности повидаться, часто созваниваются по телефону. По мнению Аллы Борисовны, окружающие сами создали себе «мыльную оперу» и сами в нее же и поверили. Те не менее не понятно, почему знаменитая артистка не опровергла слухи многие годы тому назад, а лишь подогревала их еще больше.

Также на днях Ротару отпраздновала день рождения невестки, жены своего сына Сергея Евдокименко Светланы. В сети Ротару опубликовала фото со своей родственницей.

"С днем рождения, Светуля! Счастья тебе и удачи! Весеннего настроения и любви!" – пожелала невестке Ротару.

Также маму с днем рождения поздравила дочь модель и певица София Евдокименко. Она показала подписчикам фото с матерью. "С днем рождения, мое все! Я люблю тебя, мама, мне так повезло, что я твоя дочь", - написала она.

Трогательное поздравление впечатлило даже Аллу Пугачеву.

«Поздравляем!🌷🌷🌷», - написала российская Примадонна.

Отметим, Светлана Евдокименко всегда отмечала, что у них очень теплые отношения с Ротару, и с годами они стали только лучше. По ее словам, звездная родственница, делает все, что в ее силах, для своих близких.

Напомним, что София Ротару в компании кареглазого красавца произвела настоящий фурор: "Да ей больше 45 лет не дашь!".

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару устроила взрослые танцы в обтягивающем топе: "Такое бабушке и не снилось".

Также Politeka писала, что внучка Ротару встревожила фото из американского метро: "Вирус кругом...".