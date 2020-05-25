Пенсионный фонд Украины только за последний месяц недополучил больше двух миллиардов гривен

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины, который обнародовал данные относительно поступлений в бюджет ПФУ части единого социального взноса.

Вместо запланированных 12,7 млрд. грн поступления составили 10,2 млрд.грн.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, бюджет на этот год был сформирован, исходя из того, что дефицит Пенсионного фонда уже составляет 23 миллиарда гривен. Теперь же ожидается, что показатель до конца года вырастет до 50 миллиардов.

Что планируется сделать для выхода из ситуации, и за чей счет будет покрываться громадный дефицит, в ведомстве рассказывать не спешат.

В свою очередь рядовые украинцы не особо обрадовались перспективе сидеть без пенсий, пусть даже и мизерных у большинства. Они уже предложили ПФУ варианты, где взять денег.

«Снять с чиновников премии, посадить на минимальные зарплаты - все равно с них пользы нуль. Сколько средств высвободится?», «А где те средства, которые взимают по зарплате в пенсионный фонд, кому они идут в карман?», «Доигрались, докомандовались желторотики», «Как только не будет выплат пенсий, власть сразу может собирать чемоданы. Это треть населения, и тогда уже власти точно не поздоровится. Как минимум досрочные выборы президента и парламента», «А почему пенсионеры останутся без выплат, а не депутаты министры, подскажите, может, хватит издеваться над пенсионерами при нашем президенте?», – негодуют в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что уже в ближайшее время в Украине будет введена накопительная пенсионная система, о которой говорят последние несколько лет. Сейчас в Кабмине разрабатывают законопроекты, которые позволят в ближайшее время запустить эту реформу.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали, что делать в случае нехватки стажа: "украинцам необходимо...".

А еще Politeka писала, что украинцам снова пересчитают пенсии, кто получит больше денег: «По 500 гривен ежемесячно».

Также Politeka сообщала, что украинцы могут остаться без выплат, плачевное заявление Пенсионного фонда: денег недосчитались.