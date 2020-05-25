Украинцы смогут получить доплаты в размере до 100% заработной платы
Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 25 мая.
Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей соцработников, которым полагается такаприбавка.
Ззаконом № 540-ІХ предусмотрены дополнительные, к установленным законодательством, доплаты к зарплате работникам сферы социальной защиты населения, непосредственно оказывающих социальные услуги по месту жительства/пребывания получателя социальных услуг (дома).
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Кабмин в свою очередь постановлением также установил доплату работникам поставщиков социальных услуг государственного/коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы.
Согласно утвержденному Минсоцполитики списку, теперь доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:
- педагог социальный/специалист по социальной работе;
- специалист по социальной помощи на дому;
- социальный работник;
- специалист по физической реабилитации;
- практический психолог/психолог.
Определять работников, которые получат надбавку, будут руководители учреждений сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.
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