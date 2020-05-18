Украинцам сказали предупреждать банки о крупных покупках

В противном случае деньги могут заблокировать, предупреждает первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Минфин».

По ее словам, кто собирается совершить крупную покупку и занимает деньги у знакомых или родственников, нужно предупредить об этом банк.

Отмечается, что вопросы у банков могут возникнуть к операциям, которые не соответствуют заявленному финансовому положению клиентов. К примеру, если на карту клиента, у которого зарплата несколько десятков тысяч, будут переводить несколько миллионов.

В такой ситуации банк поинтересуется источником денег. Если клиент откажется предоставить такую информацию, банк может отказать в обслуживании, то есть деньги будут заблокированы. И клиента отметят как такого, который отказался предоставить информацию. На этот случай предусмотрена специальная процедура.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Чтобы разблокировать деньги нужно связаться банком и прояснить два важных вопроса: кто и кому переводит деньги, а также цель операции.

Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. Также банк должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивание средств.

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